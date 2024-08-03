Відключення на вихідні не плануються, знеструмлення в населених пунктах тривають через ворожі атаки

Застосування операторами системи розподілу (ОСР) графіків погодинних відключень електроенергії 3 серпня не планується, підтвердило Міністерство енергетики України в суботу.

Як повідомлялося з посиланням на голову правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, системний оператор загалом не планує відключень на цих вихідних. Водночас Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі може змінитися в разі повернення спеки вище 30 градусів.

Своєю чергою, як зазначили в Міненерго, ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, щоденно під них потерпають підстанції та лінії електропередачі, що призводить до обмеження постачання електроенергії.

Зокрема, станом на ранок 3 серпня через ворожі обстріли знеструмлено 189 абонентів у Чернігівській області. На Донеччині внаслідок обстрілів минулої доби знеструмлено 5,3 тис. абонентів в одному населеному пункті. У Сумській унаслідок бойових дій знеструмлено 72 абоненти в 3 населених пунктах. На Херсонщині минулої доби енергетики під’єднали 131 абонента, проте через нові обстріли знову знеструмилися 55. Також унаслідок артобстрілу знеструмлювалося кілька підстанцій, побутові та промислові споживачі в Дніпропетровській області — живлення відновлено.

Крім того, через негоду на ранок суботи знеструмлено 42 населених пункти у Львівській області.

Також у південному регіоні країни короткостроково відключали високовольтні повітряні лінії, що з’єднують енергосистеми України з Молдовою та Румунією. Лінії включено в роботу. Через технологічні порушення на підстанції знижувалася напруга, тому знеструмлювалися об’єкти ВДЕ-генерації. Живлення відновлено.

За інформацією міністерства, минулої доби ворог здійснив обстріл території однієї з шахт на Донеччині, в якій на той момент перебували 33 працівники. Шахта не знеструмлювалася.

Загалом через бойові дії та технічні порушення в Україні на ранок 3 серпня залишаються без електропостачання 500 населених пунктів.