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Армія РФ за добу на фронті втратила 5 танків, 59 артсистем і понад 1100 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 04.08.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 582 910 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8411 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 255 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16 276 (+59) од,
  • РСЗВ – 1138 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 911 (+3) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 103 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2412 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 006 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2734 (+11) од.
4 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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