Голова МЗС Німеччини назвала розміщення у країні американських «томагавків» надійним засобом стримування РФ У ТЦК пояснили, чи потрібно військовозобов’язаним повідомляти про одруження та народження дітей » Армія РФ за добу на фронті втратила 5 танків, 59 артсистем і понад 1100 військових Російська армія протягом минулої доби 3 серпня втратила на війні в Україні щонайменше 1150 військових та ще низку одиниць своєї техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 582 910 (+1150) осіб,

танків ‒ 8411 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 255 (+17) од,

артилерійських систем – 16 276 (+59) од,

РСЗВ – 1138 (+3) од,

засоби ППО ‒ 911 (+3) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 103 (+41),

крилаті ракети ‒ 2412 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 006 (+80) од,

спеціальна техніка ‒ 2734 (+11) од.