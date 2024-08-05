«Дедпул і Росомаха» став найуспішнішим фільмом із рейтингом R у Північній Америці

Кінофільм «Дедпул і Росомаха» студії Marvel Cinematic Universe, що належить Walt Disney Co. (SPB: DIS), за другі вихідні заробив $97 млн у північноамериканських кінотеатрах, пише Associated Press.

Сукупні збори фільму в США і Канаді сягнули $395,6 млн, що є найкращим показником в історії для картин із рейтингом R (для осіб, старших за 17 років — ІФ). Попередній рекорд належав драмі 2004 року «Страсті Христові» і становив $370 млн.

Друге місце в північноамериканському прокаті у минулі вихідні посів фільм «Смерч 2», який заробив $22,7 млн, третє — трилер М. Найта Ш’ямалана «Пастка», що зібрав у дебютний вікенд лише $15,6 млн.

Загальні кінозбори в Північній Америці в липні перевищили $1 млрд, і минулий місяць став найбільш успішним із початку року.