Гарріс випередила Трампа за рівнем підтримки населення

Про це свідчать результати опитування CBS News.

Зазначається, що 50% виборців підтримують Гарріс, водночас 49% — Трампа.Тим часом у ключових штатах їхні шанси рівні.

Як підкреслили журналісти, Гарріс має додаткові переваги перед електоратом, яких не мав чинний президент США Джо Байден, адже вона випереджає Трампа ще й тому, що її вважають людиною з хорошим когнітивним здоров’ям.

Водночас видання пише, що незмінною залишається популярність Трампа серед виборців. Ті стверджують, що з ним вони житимуть краще у фінансовому плані, і що його політика призведе «до скорочення кількості мігрантів на кордоні».

Журналісти наголосили, що наступні кілька тижнів можуть виявитися вирішальними у передвиборчих перегонах.

Опитування CBS News/YouGov проводилося з 30 липня по 2 серпня з репрезентативною вибіркою з 3102 зареєстрованих виборців у всіх штатах.