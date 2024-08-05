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Комітет Ради пропонує заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки напрацював законопроєкт, що забороняє мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний —  секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко в коментарі «Українській правді»

«Комітет напрацював законопроєкт, що забороняє призивати громадян віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний. Також у документі йдеться, що люди до 25 років, які були мобілізовані за таких умов, зможуть звільнятися зі служби».

Костенко уточнив, що комітет рекомендував парламенту ухвалили цей проєкт закону в першому читанні і в цілому. Тепер документ має розглянути Рада.

5 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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