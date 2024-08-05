В Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність У Генштабі розповіли, на якому напрямку РФ концентрує найбільше зусиль » Понад 1100 військових, 6 танків і 69 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1180 своїх військових і десятки одиниць техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 584 090 (+1180) осіб,

танків ‒ 8417 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 286 (+31) од,

артилерійських систем – 16 345 (+69) од,

РСЗВ – 1138 (+0) од,

засобів ППО ‒ 910 (+0) од,

літаків – 365 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24),

крилатих ракет ‒ 2414 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,

спеціальної техніки ‒ 2737 (+3) од.