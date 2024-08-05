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Понад 1100 військових, 6 танків і 69 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 584 090 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8417 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 286 (+31) од,
  • артилерійських систем – 16 345 (+69) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 2414 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,
  • спеціальної техніки  ‒ 2737 (+3) од.
5 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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