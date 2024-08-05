Понад 1100 військових, 6 танків і 69 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 584 090 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8417 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 286 (+31) од,
- артилерійських систем – 16 345 (+69) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24),
- крилатих ракет ‒ 2414 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,
- спеціальної техніки ‒ 2737 (+3) од.
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