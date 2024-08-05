 
«  
  »

У Британії антимігрантські протести після вбивства дітей переросли у погроми, підпали та сутички з поліцією

Відразу після злочину заворушення мали місце лише в Саутпорті, нині ж вони поширилися на інші міста. Прямі репортажі з місця подій ведуть Sky NewsITV News та BBC.

Поліція затримала десятки учасників безладів, які перевертають та палять автівки, перекривають дорожній рух та жбурляють каміння і пляшки в правоохоронців. Інколи мають місце пограбування прилеглих крамниць.

Свої дії ті пояснюють бездіяльністю влади щодо нелегальної міграції з мусульманських країн Африки та Азії. Людей підбурюють праві та крайньо праві політичні та громадські сили, стверджують британські журналісти.

Одночасно на вулиці вийшли молодики з мусульманських кварталів. Британське МВС докладає зусиль, аби люди з цих двох груп — англійські націоналісти та прибічники ісламу — не перетиналися між собою, але це не завжди вдається і трапляється, що ті починають бити одне одного. Зрідка поруч з агресивними ісламістами можна побачити радикальних лівих.

Прем’єр Британії Кір Стармер наказав поліції «очистити вулиці від екстремістів».

Оглядачі оцінюють події як найбільші антимігрантські протести за останні 10 років.

5 августа, 2024 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  