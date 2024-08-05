У Британії антимігрантські протести після вбивства дітей переросли у погроми, підпали та сутички з поліцією

Відразу після злочину заворушення мали місце лише в Саутпорті, нині ж вони поширилися на інші міста. Прямі репортажі з місця подій ведуть Sky News, ITV News та BBC.

Поліція затримала десятки учасників безладів, які перевертають та палять автівки, перекривають дорожній рух та жбурляють каміння і пляшки в правоохоронців. Інколи мають місце пограбування прилеглих крамниць.

Свої дії ті пояснюють бездіяльністю влади щодо нелегальної міграції з мусульманських країн Африки та Азії. Людей підбурюють праві та крайньо праві політичні та громадські сили, стверджують британські журналісти.

Одночасно на вулиці вийшли молодики з мусульманських кварталів. Британське МВС докладає зусиль, аби люди з цих двох груп — англійські націоналісти та прибічники ісламу — не перетиналися між собою, але це не завжди вдається і трапляється, що ті починають бити одне одного. Зрідка поруч з агресивними ісламістами можна побачити радикальних лівих.

Прем’єр Британії Кір Стармер наказав поліції «очистити вулиці від екстремістів».

Оглядачі оцінюють події як найбільші антимігрантські протести за останні 10 років.