США повідомили про рекордне поповнення ядерного арсеналу Дома и Виллы Северного Кипра от GP real estate — отличное решение! » Україна отримала майже 4 мільярди доларів від США — Шмигаль Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги», — повідомив він. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, заявив Шмигаль. Економічна правда.