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Україна отримала майже 4 мільярди доларів від США — Шмигаль

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги», — повідомив він.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, заявив Шмигаль.

Економічна правда.

5 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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