Україна отримала майже 4 мільярди доларів від США — Шмигаль

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги», — повідомив він.
Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, заявив Шмигаль.
Економічна правда.
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