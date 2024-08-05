Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібло на Олімпійських іграх

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Українці були одними з фаворитів у фіналі на паралельних брусах. Ковтун в цій дисципліні виграв два попередніх чемпіонати Європи — у 2023 та 2024 роках. Верняєв на Олімпіаді-2016 здобув на своєму улюбленому снаряді золото.

Ковтун розпочав виступи у фіналі першим, та попри невелику похибку при зіскоку отримав високі 15,500 бала. Цей результат дозволив українцю захопити та утримувати лідерство.

Верняєв мав зручнішу стартову позицію та виступав п’ятим. Олімпійський чемпіон не втримався на снаряді під час виконання одного з елементів та з оцінкою 13,300 втратив шанси на медалі.

Першим, хто випередив Іллю Ковтуна став китаєць Цзоу Цзиньюань, який показав безпомилкову програму та заробив 16,200.

Нагорода українцю була гарантована після виступу Лукаса Даузера з Німеччини, який припустився грубих помилок та отримав лише 13,700.