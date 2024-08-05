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Зеленський підтвердив прибуття перших F-16 до України

Про це він повідомив у Telegram.

«Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!» — сказав Зеленський.

Також він висловив побажання українським пілотам, які працюватимуть на винищувачах.

«І бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу – наш справедливий мир для України», — додав президент України.

5 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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