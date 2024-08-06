Іран попросив у Росії новітні системи ППО для підготовки до війни з Ізраїлем

Про це пише New York Times з посланням на іранські ЗМІ та власні джерела серед іранських чиновників, серед яких — член Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Зазначається, що після отриманого від Ірану запиту Росія почала постачати сучасні радари та обладнання для протиповітряної оборони.

Видання повідомляє, що 5 серпня ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Іран та зустрівся з президентом Масудом Пезешкіяном та генералом Мохаммадом Багері, який керує плануванням військових ударів по Ізраїлю. Також він зустрівся із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану.

«Візит Шойгу підкреслює тісний союз між Іраном і Росією, який зміцнився після початку війни в Україні у 2022 році. Іран надав Росії військові безпілотники, і дві країни нещодавно завершили угоду про розширення військової та розвідувальної співпраці», — наголошує NYT.

Згодом за результатами цих зустрічей Шойгу заявив, Росія «готова до повної співпраці з Іраном з регіональних питань».

Як пише NYT, хоч Росія і має економічні та культурні зв’язки з Ізраїлем, але вона не може дозволити собі відмовити Ірану в допомозі, оскільки Кремль значною мірою покладається на іранську військову допомогу, зокрема в питанні постачання дронів Shahed.