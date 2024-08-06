Наявність винищувачів F-16 не змінює позицію США стосовно ударів по РФ — Держдеп

Раніше США частково дозволили українському уряду завдавати ударів по військових цілях на території Росії, викорстовуючи американське озброєння. Усі подальші розширення дозволів залежатимуть від ситуації на полі бою. Таку заяву зробив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, відповідаючи на запитання журналіста азербайджанського видання «Туран», Алекса Рауфоглу під час брифінга в понеділок.

«Моя відповідь не змінилася, а саме: ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. І це процес, який відбувається із самого початку і до сьогодні. Таким чином ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а ткож щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї», — прокоментував Міллер імовірність розширення дозволів для ЗСУ.

Водночас, речник Держдепартаменту не дав чіткої відповіді, щодо розширення можливостей партнерів, зокрема країн НАТО, збивати російські ракети над Україною.

«Це рішення, яке мають прийняти члени НАТО колективно. Це не те, що я можу коментувати зі своєї позиції», — заявив Міллер.