Прем’єр Великої Британії вирішив посилити поліцію представниками спецпідрозділів для припинення заворушень

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про рішення посилити поліцейські підрозділи для придушення спровокованих ультраправими заворушень, повідомляють у понеділок британські ЗМІ.

«У нас діятиме на постійній основі «армія» зі спеціалізованих підрозділів поліції, і в разі виникнення надалі таких ситуацій у нас у розпорядженні буде достатньо поліцейських», — передає слова Стармера The Independent.

Наприкінці липня недалеко від Ліверпуля озброєний ножем 17-річний молодий чоловік напав на учасників уроку танців для дітей. Троє з них загинули, ще восьмеро були поранені, причому стан п’яти оцінювали як важкий. Також постраждали двоє дорослих, які намагалися захистити дітей. Нападника затримали працівники поліції.

Пізніше в інтернеті поширили неправдиву інформацію про те, що він є біженцем-мусульманином. Це, зі свого боку, спровокувало хвилю нападів на іммігрантів і мусульман в Англії.

Масштабні заворушення в низці англійських міст відбулися наприкінці минулого тижня. Зокрема, в неділю учасники акцій протесту атакували два готелі, що використовуються для розміщення біженців.

За останні дні десятки поліцейських були госпіталізовані через поранення, отримані під час сутичок із демонстрантами. Понад 400 учасників заворушень затримано.

Стармер скликав у понеділок екстрену нараду уряду через кризову ситуацію, що склалася. «Ми не миритимемося з атаками на мечеті або наші мусульманські громади. Усі винні відповідатимуть за скоєне за всією суворістю закону», — сказав прем’єр.