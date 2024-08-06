Ракетна атака по центру Харкова: серед 8 постраждалих 8-місячна дитина

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок російської атаки по Харкову пошкоджена цивільна інфраструктура. Наразі за допомогою звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Синєгубов також додав, що під завалами можуть перебувати люди.

Згодом він поінформував, що медики надали допомогу щонайменше п’ятьом постраждалим: двох жінок госпіталізували, ще троє людей лікуватимуться амбулаторно.

Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі журналістам повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми, передає Суспільне Харків.

За його словами, станом на 12:50 відомо про пошкодження 15 багатоповерхових будинків та 25 автомобілів.

За даними поліції Харківщини, внаслідок російської атаки постраждали шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина. .