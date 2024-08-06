РФ атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві та Одесі працювала ППО

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де найбільше уваги приділили Покровському, Торецькому та Харківському напрямкам. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що перебуває на місці подій і особисто контролює ситуацію — Зеленський у соцмережах
«Провів Ставку. Питання номер один – ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем».
Також на Ставці були доповіді військової та зовнішньої розвідок щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.
Крім того, обговорили українське виробництво дронів і ракет, його динаміку та потребу в них Сил оборони до кінця року. Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Також рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на українську ракетну програму. «Ракет власного виробництва буде більше», — наголосив президент.
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