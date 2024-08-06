Іран попросив у Росії новітні системи ППО для підготовки до війни з Ізраїлем У Курській області РФ заявили, начебто ЗСУ спробували прорвати кордон » Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів і 4 ворожі танки За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1050 російських окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки і зброї Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 585 140 (+1050) осіб,

танків ‒ 8421 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 294 (+8) од,

артилерійських систем – 16 384 (+39) од,

РСЗВ – 1138 (+0) од,

засоби ППО ‒ 910 (+0) од,

літаків – 365 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 158 (+36),

крилаті ракети ‒ 2420 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 148 (+54) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2738 (+1) од.