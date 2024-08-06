Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів і 4 ворожі танки

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 585 140 (+1050) осіб,
- танків ‒ 8421 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 294 (+8) од,
- артилерійських систем – 16 384 (+39) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 158 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2420 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 148 (+54) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2738 (+1) од.
Leave a Reply