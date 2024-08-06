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Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів і 4 ворожі танки

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 585 140 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 8421 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 294 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16 384 (+39) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 158 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2420 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 148 (+54) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2738 (+1) од.
6 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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