Трамп назвав підтримку ним Путіна “фейком” і пообіцяв Зеленському домогтися справедливого миру

Думка про те, що Дональд Трамп в російсько-українській війні буде грати на стороні Володимира Путіна, а Камала Харріс продовжить політику Джо Байдена, невірна. Хто б не переміг на виборах президента США, Київ може розраховувати на більш вирішальну підтримку, ніж за нинішньої адміністрації. Останнім часом Трамп вже діями і словами підтримав Київ.

Про це пише американське видання Politico.

Думка про те, що повернення Трампа до Білого дому буде вигідне для Москви, ґрунтується на кількох спостереженнях.

Трамп заявляв, що припинить війну в Україні за 24 години, але як це може бути зроблено, ніхто не знає. Трамп виступив у характерній для нього манері, зробивши гучну, безпідставну заяву; вважається, що таке швидке перемир’я, швидше за все, буде вигідне Путіну, який від свого не відступиться, втім президент України Володимир Зеленський від свого теж не має наміру відступати.

Повідомлялося, що помічники Трампа підготували план: Києву кажуть, що якщо він не піде на поступки, військова допомога припиниться, а Москві — якщо вона не піде на поступки, то США озброїть Київ до зубів. Але яким може бути результат такого тиску, неясно.

Республіканці у Конгресі півроку не давали ухвалити закон про виділення понад $60 млрд на військову допомогу Україні. повідомлялося, що на них тиснув Трамп — але він перш за все хотів пов’язати цю допомогу з реформою прикордонного контролю в США, яка для нього та виборців набагато важливіша.

Трамп лояльніший до диктаторів: під час першого президентства він зустрічався з Путіним, Кім Чен Ыном, Сі Цзіньпіном і говорив їм компліменти — але значних поступок у результаті не зробив, а щодо Росії посилення санкцій продовжилося.

Кандидатом у віцепрезиденти Трамп вибрав Джеймса Девіда Венса, який вважає, що США немає справи до України, але це лише один аспект уявлень Венса: його було обрано з внутрішньо-, а не з зовнішньополітичних причин.

“Якщо прибрати галас навколо Трампа і подивитися на реальні дії, буде видно вірогідність набагато доброзичливішого ставлення до України», — пише редактор відділу коментарів Politico Magazine, співзасновник видання Politico Europe та експерт з міжнародних питань Метью Камінскі.

По-перше, не варто забувати, що саме адміністрація Трампа почала постачати Україні в 2017 протитанкові гранатомети Javelin, які так допомогли на початку війни та дозволили зупинити та відігнати броньовані колони російської армії (Барак Обама відмовився озброювати Україну після захоплення Путіним Криму та підтримки сепаратистів у Донбасі).

По-друге, першим іноземним лідером, якому зателефонував Трамп після оголошення про вибір Венса та офіційного висування кандидатом у президенти від Республіканської партії, став Зеленський, звертає увагу Камінські. І додає:

Люди, знайомі з подробицями їхньої розмови, стверджують, що все пройшло навіть краще, ніж можна припустити за офіційними теплими відгуками про їхню розмову. За їхніми словами, Трамп називав повідомлення про те, що він допомагатиме Путіну, “фейковими новинами”, і пообіцяв Зеленському домагатися справедливого миру.

“Цей телефонний дзвінок був не дуже тонким посланням тієї частини Республіканської партії, що виступає проти підтримки України: заткніть роти” – зазначає Камінскі. Навесні, додає він, саме Трамп забезпечив спікеру Палати представників Майку Джонсону політичне прикриття для схвалення пакету допомоги Україні.

“Той факт, що Трамп назвав цей дзвінок добрим, означає, що його ворожість до Зеленського – справа минула. Популістське крило партії було проти України через Трамп. Якщо ж він не проти, то й вони не проти” – каже колишній посол США в Україні Джон Хербст, який зараз працює в Атлантичній раді та уважно відстежує ситуацію у Вашингтоні, зокрема, лобіювання з боку українців.

А вони налагодили непогані стосунки із соратниками Трампа, у тому числі з його колишньої адміністрації, які можуть посісти місця у майбутньому. Серед них колишній держсекретар Майк Помпео, який наприкінці липня разом із Девідом Урбаном, керуючим директором компанії зі зв’язків із громадськістю BGR Group (працює з політиками та експертами у Вашингтоні) опублікував у The Wall Street Journal колонку “Мирний план Трампа по Україні”. Основні пункти викладено у підзаголовку: “програма ленд-лізу, реальні санкції проти Росії, оновлення НАТО” (з включенням України до альянсу).

Звичайно, у випадку з Трампом, як завжди, є декілька “але”, зазначає Камінський:

Ніхто не знає, що зробить Трамп, найчастіше навіть він сам. За минуле десятиліття на світовій арені він відзначився непередбачуваністю, транзакційним, а не принциповим підходом до міжнародних справ та схильністю до персоналізації політики… Але головне: перемога Трампа у листопаді не обов’язково означає, що Україна приречена чи Путін врятований.