У Курській області РФ заявили, начебто ЗСУ спробували прорвати кордон

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

«Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону», — написав він у телеграм.

На думку Смирнова, найближчим часом з’являтиметься чимало «інформаційних вкидів». Він закликав мешканців не довіряти їм.

В. о. губернатора також попросив населення зберігати спокій і повідомляти про підозрілих громадян, залишені предмети та безпілотники.