«Уже переповнені кладовища». У Північній Осетії вимагають заборонити призов корінного населення на війну

Громадські працівники Північної Осетії (окупована росією) хочуть домогтися від Путіна заборони на призов уродженців регіону на війну з Україною. Лідери 12 місцевих організацій опублікували відкрите звернення до глави республіки Сергія Меняйла, у якому висунули вимогу розкрити втрати серед співвітчизників на фронті та звернути увагу Путіна на «незворотний характер зменшення корінного населення».

Лист виклав керівник РГО «Круглий стіл Аланія» Хадзімат Дзанайти. Серед інших під ним підписався отаман Давид Бадзієв — голова Владикавказького відділу Терського козачого війська, члени якого воюють в Україні у складі добровольчого батальйону «Терек». Також до звернення приєдналися патріотичні, трудові та правозахисні організації.

Громадські працівники вимагають від Меняйла оголосити тижневу жалобу за загиблими на фронті земляками. За їхніми словами, в Україні було вбито щонайменше тисячу осетинів, і жителі мають право про це знати. Також вони вважають, що глава регіону має попросити Путіна не тільки ввести заборону на призов уродженців республіки, але й достроково демобілізувати тих, хто вже воює, «з метою збереження генофонду».

«На фронтах СВО (спеціальної військової операції) продовжує гинути молодь Осетії, чиїми тілами вже переповнені кладовища Владикавказа», — наголосили громадські працівники.

Також вони розкритикували карнавал, що відбувся у Владикавказі. На їхню думку, в умовах, коли «осетинський народ вимирає прогресуючими темпами, республіка перебуває в нижній частині загальноросійського соціально-економічного рейтингу», такі «масові гуляння» неприпустимі.

Меняйло звернення не коментував. За підрахунками «Кавказ.Реалии» на основі відкритих даних, на війні в Україні було вбито щонайменше 598 жителів Північної Осетії. Це третій показник серед північнокавказьких регіонів. Перше місце за кількістю підтверджених загиблих посідає Дагестан — 1138 осіб, друге — Ставропольський край — 898. Загалом підтверджені втрати Росії на війні становлять щонайменше 61 009 осіб, ідеться в останньому зведенні Російської служби Бі-бі-сі та «Медіазони».