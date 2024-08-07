У мережі з’явилося відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона Компанія Lionsgate створить серіал про Джона Віка » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1230 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1230 військових. Українські сили також ліквідували 8 танків і 67 артилерійських систем Про це 7 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,

танків ‒ 8429 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 323 (+29) од,

артилерійських систем – 16 451 (+67) од,

РСЗВ – 1138 (+0) од,

засоби ППО ‒ 910 (+0) од,

літаків – 365 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 212 (+54),

крилаті ракети ‒ 2421 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 226 (+78) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2759 (+21) од.