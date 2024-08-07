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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1230 військових

Про це 7 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 07.08.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8429 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 323 (+29) од,
  • артилерійських систем – 16 451 (+67) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 212 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2421 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 226 (+78) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2759 (+21) од.
7 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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