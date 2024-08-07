Буданов припустив, скільки ще триватиме російський наступ

Про це пише Forbes.

Буданов вважає, що російський наступ продовжуватиметься до двох місяців, після чого «основний напір має завершитися, бо й так наступ затягнувся».

«Практика 10-річної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує», — додав він.

Очільник ГУР додав, що після цього ворог знову спробує наступати і Україна до цього готується.

«Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємося. Тому все залежить більше від нас самих — які будуть наші дії», — сказав він.

Також Буданов розповів, що у Росії близько трьох місяців тому виникли проблеми з мобілізацією.

«На початку повномасштабної війни ворог оголосив часткову мобілізацію. Далі почали пропонувати людям великі суми грошей. Але у такий спосіб їм вдалося мобілізувати недостатньо. Всі інші йшли на війну із зон, добровольцями або зі строкової служби людей одразу переводили в контрактники», — пояснив розвідник.