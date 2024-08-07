Гарріс, яка стала кандидатом у президенти США від демократів, отримала 99% голосів делегатів

Віцепрезидент США Камала Гарріс, яку висунуто кандидатом у президенти від Демократичної партії, отримала підтримку 99% делегатів партійного з’їзду, повідомляє у вівторок видання The Hill.

Голова національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон оголосив, що за підсумками онлайн-голосування, що тривало майже тиждень, за Гарріс проголосували 99% усіх делегатів, які брали в ньому участь.

В електронних бюлетенях, які отримали делегати з’їзду Демократичної партії, фігурувала лише одна кандидатура – Гарріс, проте делегатам дозволялося за бажання не віддавати за неї голосу.

Про те, що Гарріс дефакто перемогла під час голосування учасників партійного з’їзду, повідомлялося ще минулого тижня. Проте остаточні підсумки організатори цієї процедури підбили лише у вівторок.

Президент США Джо Байден 21 липня оголосив про вихід із президентських перегонів, проте продовжить виконувати обов’язки президента до закінчення терміну повноважень і закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.

Президентські вибори в США заплановано на 5 листопада 2024 року.