Компанія Lionsgate створить серіал про Джона Віка

Про це пише Variety.

Компанія Lionsgate Television придбала права на багатосерійний телевізійний проєкт, який буде продовженням серії фільмів «Джон Вік». Серіал отримав назву John Wick: Under the High Table («Джон Вік: Під Високим столом»), а його події розпочнуться одразу після подій фільму «Джон Вік 4».

«Джон Вік залишив світ Високого столу в нестабільному становищі, і низка нових персонажів намагатиметься зробити собі ім’я, тоді як деякі відомі персонажі франшизи залишаться відданими правилам старого світу. Серіал поєднає нове і старе і перенесе всесвіт Віка в нову епоху», — зазначається в офіційному описі.

Високий стіл — це елітна рада, що складається з дванадцяти кримінальних авторитетів з найпотужніших злочинних організацій, які керують злочинним світом. Вони стоять над будь-якою злочинною організацією та є вищими за різні суперечки. Високий стіл — головні антагоністи франшизи про Джона Віка.

Канадський актор Кіану Рівз, які виконав головну роль у всіх чотирьох фільмах франшизи, стане виконавчим продюсером серіалу разом з Безілом Іваником, який був продюсером фільмів, і Ерікою Лі.

Сценаристом, шоуранером і виконавчим продюсером серіалу стане Роберт Левін. Продюсуватиме проєкт Lionsgate Television. Саме Lionsgate випустив усі фільми про Джона Віка.

Раніше Lionsgate TV створив мінісеріал «Континенталь: зі світу Джона Віка», який став приквелом до подій фільмів. Шоу завершилося восени 2023 року.

Перший фільм «Джон Вік» вийшов у 2014 році, а четвертий — у 2023 році. П’ятий фільм знаходиться на стадії розробки, а додатковий фільм «Балерина» з Аною де Армас у головній ролі має вийти в кінотеатрах у 2025 році.