Компания X подала в суд на рекламодателей, обвинив их в бойкоте социальной сети

Компания X, владеющая одноименной социальной сетью, во вторник подала в суд на ряд крупных рекламодателей, обвинив их в незаконном сговоре с целью бойкота платформы.

Среди ответчиков – Всемирная федерация рекламодателей (World Federation of Advertisers, WFA) и несколько крупных компаний, включая Unilever, Mars, Orsted и CVS Health.

В иске говорится, что компании, действуя в рамках инициативы под названием Всемирная федерация рекламодателей (Global Alliance for Responsible Media, GARM), коллективно удержали «миллиарды долларов дохода от рекламы» у социальной сети. В иске, поданном в федеральном суде Техаса, утверждается, что компании, «обеспокоенные тем, что Twitter [бывшее название X] может отклониться от определенных стандартов безопасности, установленных GARM для рекламы в социальных сетях, заговорщики коллективно действовали, чтобы заставить Twitter соблюдать эти стандарты с помощью бойкота».

Инициатива GARM, против которой также был подан иск, была запущена в 2019 году, чтобы, как указано на сайте WFA, «помочь отрасли решить проблему незаконного или вредоносного контента на цифровых медиаплатформах и его монетизации через рекламу».

«Мы два года пробовали мир, теперь – война», – заявил Илон Маск, который приобрел социальную сеть в 2022 году, после чего подверг ее значительному ребрендингу. Он порекомендовал последовать его примеру и подать иск «любой компании, которая систематически бойкотируется рекламодателями».

Генеральный директор X Линда Яккарино в открытом письме сослалась на доклад Юридического комитета Палаты представителей, подчеркнув, что расследование комитета «обнаружило доказательства незаконного бойкота против многих компаний, включая X».

«В отчете сказано: «Доказательства, полученные Комитетом, показывают, что GARM и его члены напрямую организовывали бойкоты и использовали другие косвенные приемы против неугодных платформ, создателей контента и новостных организаций в попытке демонетизировать и, по сути, ограничить определенные возможности выбора для потребителей»», – написала Яккарино, заявив, что «люди страдают, когда подрывается рынок идей и некоторые точки зрения не монетизируются по сравнению с другими в рамках незаконного бойкота».

В письме гендиректор X также указала, что руководство социальной сети выполняло запросы компаний на внедрение новых инструментов для лучшего контроля со стороны рекламодателей. «Мы доказали, что наша платформа предоставляет рекламодателям способ показать свои бренды и охватить свою целевую аудиторию безопасно, эффективно и результативно», – сказала Яккарино.

Reuters напоминает, что доходы от рекламы в X сократились после того, как Илон Маск приобрел компанию в 2022 году. Некоторые рекламодатели опасались расходов на рекламу при Маске в том числе из-за опасений, что их бренды будут появляться рядом с вредоносным контентом, который был бы удален предыдущими владельцами соцсети.