На Сумщині примусово евакуюють людей із 23 населених пунктів

Про це заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в етері телемарафону.

«Щойно підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів п’яти громад Сумського району. В дію вступає (розпорядження, — ред.) з моменту підписання, завдання поставлені. Сили і евакуаційні засоби підготовлені, щоб захистити і не наражати на небезпеку наше населення в цих населених пунтках», — сказав він.

За його словами, евакуюватися мають 6 тис. людей, зокрема, 425 дітей.

Також Артюх зазначив, що ситуація у Сумській області доволі напружена.

«Дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони, ефективна. Такого прикриття ще не було на Сумщині», — розповів очільник ОВА.