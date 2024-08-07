Рейд в Курську область: в РФ пишуть, що українські війська просуваються і закріплюються

Російські пропагандисти і так звані «воєнкори» заявляють, що українські сили, які увійшли в Курську область РФ у ніч на 6 серпня, закріпилися в прикордонній зоні. Українська сторона події в Курській області наразі не коментувала — Meduza, Міноборони РФ, російські пропагандисти у соцмережах

Зокрема, телеграм-канали, близькі до Міноборони РФ, повідомили, що підрозділи ЗСУ нібито зайняли села Ніколаєве-Дар’їно, Свердліково і Дар’їно в Суджанському районі Курської області (найдальше від кордону України розташовано Дар’їно — за чотири кілометри).

Також стверджується, що війська України намагалися взяти під свій контроль трасу Рильськ — Суджа.

Пропагандисти стверджують, що українські військові просунулися у напрямку до західного передмістя Суджі — Гончарівки (за 8 кілометрів від кордону), де, за непідтвердженими даними, тривають бої. Крім того, бої йдуть у прикордонному хуторі Олешня.

За іншими даними, українські військові перебувають у населених пунктах Дар’їне, Свердлікове, Гоголівка, Гончарівка, а в Олешні захисники України взяли під свій контроль російські опорні пункти.

Крім того, повідомляється, що українські бійці нібито ведуть дистанційне мінування траси Суджа-Білиця.

Так звані «воєнкори» стверджують, що ширина фронту в Курській області становить 10-11 кілометрів, а на вузькому фронті ЗСУ просунулися на 10 кілометрів на захід від Суджі. Телеграм-канал «Два майора» пише, що українські сили «не представляється можливим вибити із зайнятої території», а місто Суджа «фактично евакуйовано».

За різними даними пропагандистів, на територію Курської області зайшли один або два батальйони ЗСУ.

Водночас 7 серпня Міноборони РФ опублікувало заяву щодо ситуації в Курській області.

Російське міністерство заявляє, що просування українських сил вглиб території Росії не допущено: «Завдано поразки його (противника) резервам у районах населених пунктів Басівка, Журавка, Юнаківка, Біловоди, Кияниця, Корчаківка, Нова Січ, Павлівка, Городище Сумської області».

Крім того 7 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що вночі доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну про нібито атаку безпілотниками і ракетами російського регіона, а також повідомив, що з прикордонних територій вивозять людей.

Українські військові і добровольчі формування наразі ситуацію в Курській області РФ не коментували.