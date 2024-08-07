США пригрозили Туреччині наслідками за постачання Росії підсанкційних товарів

Туреччині доведеться мати справу з контрзаходами Вашингтона, якщо Анкара продовжить експорт до РФ підсанкційної продукції, заявив помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод.

«Нам потрібно, щоб Туреччина зупинила незаконне передання технологій США Росії. Нам потрібен прогрес у цій справі з боку турецької влади та промисловості, і швидко, інакше ми не матимемо вибору, окрім як змусити зіткнутися з наслідками тих, хто обходить наші заходи експортного контролю», — ідеться в його заяві для видання Financial Times (FT).

Газета нагадує, що Аксельрод нещодавно провів переговори з турецькими офіційними особами в Стамбулі й Анкарі щодо цієї проблеми.

За даними FT, через торговельні відносини Туреччини та Росії США раніше додали 18 турецьких компаній до особливого списку: американським фірмам потрібне отримання спеціальних ліцензій для продажу низки категорій товарів цим компаніям. Також американська адміністрація неодноразово запроваджувала санкції проти турецьких компаній за обвинуваченням у підтримці російського оборонно-промислового комплексу.