Трамп заявив, що замах на нього є результатом політичних меседжів демократів

Про це він сказав на передвиборчому мітингу в Атланті, передає «Голос Америки».

«Запам’ятайте слова, які вони використовують: «Це загроза демократії. Вони так говорять про мене вже сім років. Я думаю, що у мене стріляли саме через це. Люди казали, що «він загроза демократії», — заявив Трамп.

Водночас видання зазначає: слідчі ФБР вважають, що стрілець міг діяти не самостійно, однак його мотивація незрозуміла.

«Ми маємо особу, яка була одночасно зосереджена на Дональді Трампі та на Джо Байдені», — зауважив в.о. директора секретної служби США Рональд Роу.