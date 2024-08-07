 
«  
  »

Трамп заявив, що замах на нього є результатом політичних меседжів демократів

Про це він сказав на передвиборчому мітингу в Атланті, передає «Голос Америки».

«Запам’ятайте слова, які вони використовують: «Це загроза демократії. Вони так говорять про мене вже сім років. Я думаю, що у мене стріляли саме через це. Люди казали, що «він загроза демократії», — заявив Трамп.

Водночас видання зазначає: слідчі ФБР вважають, що стрілець міг діяти не самостійно, однак його мотивація незрозуміла.

«Ми маємо особу, яка була одночасно зосереджена на Дональді Трампі та на Джо Байдені», — зауважив в.о. директора секретної служби США Рональд Роу.

7 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  