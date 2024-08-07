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У мережі з’явилося відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона

Про це повідомив волонтер і блогер Сергій Стерненко.

«Істота, яка злила в мережу відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV, тебе знайдуть і будуть дуже неприємні процедури», — написав Стерненко.

За його словами, збиття російського Мі-28 відбулося за допомогою FPV-дрона, на який донатили самі українці.

Крім цього, Стерненко додав, що в українських бійців були ще «деякі плани, які тепер під загрозою через злив» відео. Оскільки це наражає на небезпеку операторів.

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7 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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