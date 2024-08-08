ЄС надав Україні допомогу на 108 млрд євро з початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз надав Україні допомогу в розмірі майже 108 млрд євро.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

«ЄС підтримує Україну з першого дня агресійної війни росії. Із нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро. Україна переможе у цій війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно», – підкреслила фон дер Ляєн.

Наприкінці липня заступниця міністра торгівлі США Маріса Лаго заявила, що США від початку повномасштабного вторгнення росії вже надали Україні допомогу в розмірі $82 млрд.