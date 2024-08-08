Арнольд Ротштейн: як гангстер побудував імперію на азартних іграх

Арнольд Ротштейн, відомий як «Мозок», був одним із найвпливовіших гангстерів Америки 20-х років. Він прославився не тільки своєю кримінальною імперією, а й умінням заробляти величезні гроші на азартних іграх.

Не дивно, що настільки значна фігура в американській злочинній історії просто не могла не отримати серіальні та кіновтілення. У знаменитому серіалі «Підпільна імперія», який було включено до списку найкращих, заснованих на реальних подіях, Ротштейна зіграв американський актор Майкл Стулбарг.

Ранні роки

Арнольд Ротштейн народився 1882 року в Нью-Йорку в сім’ї єврейських іммігрантів. З юних років він виявляв інтерес до азартних ігор, кидаючи виклик вчителям під час гри на гроші в школі. Після закінчення школи Арнольд не пішов вчитися, а натомість почав «працювати» дрібним злодюжкою і картярем.

Від карткової гри до короля мафії

Володіючи винятковими математичними здібностями, він умів аналізувати шанси на успіх і робити вигідні ставки. Ставки на спорт, карткові ігри — все було йому під силу. Його холоднокровність і вміння вичікувати робили його непереможним суперником за ігровим столом.

У 28 років Ротштейн перебрався до «Вирізки», гетто на Мангеттені, де зосередилися найвпливовіші кримінальні елементи Америки. Там він відкрив своє перше нелегальне казино, яке швидко стало популярним завдяки якісному сервісу та вигідним умовам. Щось подібне сьогодні відбувається і в Україні, де поліція регулярно виявляє та закриває незаконні гральні заклади.

Утім, відмінності минулих казино від нинішніх усе ж таки були — тоді це був дивовижний заклад, адже більшість людей не мала жодного досвіду в подібних розвагах.

Це сьогодні азартні ігри стали поширеними і доступними прямо через інтернет. Наші редактори перевірили пошукову видачу і буквально за кілька секунд знайшли сайти Megapari, Parimatch або 1xBet. Ба більше, існує й українська версія сайту promocode1xbet.net, яка дає змогу скористатися привітальними бонусами під час реєстрації. Сама реєстрація також займає від сили хвилину.

Усе це доводить, що почати грати в азартні ігри зараз може буквально кожен, використовуючи для цього ПК або телефон. Та й суспільство давно звикло до подібних розваг, вважаючи їх абсолютно нормальними.

Але в ті часи організація казино і залучення людей було куди складнішим завданням. Технічна недосконалість не давала змоги оснастити зали безліччю різних ігор. А оскільки більшість людей навіть не чула про «автомати», то й вибудувати грамотну рекламну стратегію було непросто. Утім, Ротштейну це блискуче вдалося, оскільки його казино швидко набували широкої популярності.

До 30 років Арнольд Ротштейн перетворився на мільйонера, завоювавши репутацію успішного гравця і впливового мафіозі. Він керував кількома казино, контролював ставки на спорт, впливав на політику міста і життя цілих районів.

Як Арнольд Ротштейн маніпулював спортом заради мільйонних виграшів

Арнольд Ротштейн був не лише геніальним гравцем, а й хитрим маніпулятором, який використовував свої зв’язки та гроші для «закріплення» результатів спортивних змагань. Скандальний випадок із «Чиказькими бейсболістами» (Black Sox) зміцнив за ним прізвисько «The Fixer» («Той, хто заздалегідь визначає результат»).

У 1919 році Ротштейн, за допомогою своїх зв’язків у кримінальному світі, організував договірний матч Світової серії, в якому брали участь Black Sox. Гравці, підкуплені Ротштейном, програли матч, що викликало гучний скандал і змінило історію бейсболу.

Кінські перегони: гра на мільйони

У 1921 році Ротштейн вирішив повторити свій успіх, але цього разу в кінських перегонах. Він поставив $150 000 на коня Sporting Blood, який мав невеликі шанси на перемогу проти фаворита Grey Lag. Але Ротштейн був упевнений в успіху: він підкупив тренера Grey Lag, Сема Гілдрета, який позбавив коня їжі та води перед перегонами. Sporting Blood перемогла, і Ротштейн отримав $450 000 прибутку.

Незважаючи на те, що його причетність до договірних матчів була відома всьому місту, Ротштейна ніколи не вдалося притягнути до відповідальності. Він майстерно маніпулював системою і використовував свої зв’язки, щоб залишатися недоторканним.

Імперія азартних ігор та її занепад

Ротштейн став одним із перших гангстерів, хто зрозумів вигоду від інвестування в азартні ігри. Він використовував свої зв’язки і вплив, щоб контролювати великі ставки на скачках, боксерські матчі та інші змагання. Це принесло йому величезний прибуток і прізвисько «Мозок».

Незважаючи на успіх, Ротштейн не уникнув трагічної долі багатьох гангстерів того часу. У 1928 році його застрелили внаслідок сварки з приводу несплаченого боргу. Його смерть ознаменувала кінець епохи «Сухого закону» і розквіту організованої злочинності в Америці.

Арнольд Ротштейн назавжди увійшов в історію як один із найвпливовіших і далекоглядних гангстерів, який зумів побудувати кримінальну імперію на азартних іграх.