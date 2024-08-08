Білий дім про події в Курській області: слід пам’ятати, що звідти РФ атакує Україну

У Білому домі нагадали, що російські окупаційні сили атакують Україну з території Курської області, де, як стверджується, українські війська зараз проводять операцію — речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, «Європейська правда»

Вона підтвердила, що американська сторона зв’яжеться з українськими партнерами, щоб отримати більше деталей щодо ймовірної операції.

«Але загалом, як ви знаєте, ми підтримуємо Україну в тому, що вона робить, захищаючись від російської агресії. Ми вважаємо, що це, очевидно, важливо робити, оскільки ми говоримо про демократію і свободу. І ми будемо продовжувати це робити», – зазначила Жан-П’єр.

Представниця Білого дому відмовилась відповідати на питання, чи застосовується американська зброя у цій потенційній операції, нагадавши лише, що політика США залишається незмінною.

«Ми повинні пам’ятати, що – очевидно, в цьому регіоні (Курській області. – ред.) є російські війська. Вони там знаходяться і вони з цього регіону атакують Україну. Отже, ми не можемо про це забувати», – додала вона.