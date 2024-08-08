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Кампанія Гарріс зібрала $36 млн за добу після обрання Волца кандидатом у віцепрезиденти

Про це пише The Hill.

Представники передвиборчого штабу Гарріс заявили, що цей збір коштів протягом доби є «одним із найкращих» та «відображенням ентузіазму серед демократів щодо вибору віцепрезидентом Волца як її напарника».

Видання нагадує, що Камала Гарріс оголосила губернатора штату Міннесота Тіма Волца своїм кандидатом у віцепрезиденти США. Зазначено, що вони в межах передвиборчої кампанії вже проводили мітинг у Філадельфії 6 серпня, а цього тижня поїдуть до Вісконсіна, Мічигану, Невади та Арізони.

«Загальна сума збору коштів у розмірі 36 мільйонів доларів відбувається після величезного фінансового місяця для кампанії Гарріс, яка зібрала понад 200 мільйонів доларів за тиждень», — додає The Hill.

8 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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