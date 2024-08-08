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Літак, гелікоптер і 1140 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 8 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 587 510 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8431 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 332 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16 487 (+36) од,
  • РСЗВ – 1142 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 914 (+4) од,
  • літаків – 366 (+1) од,
  • гелікоптерів – 327 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81),
  • крилаті ракети ‒ 2424 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2767 (+8) од.
8 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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