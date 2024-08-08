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РФ зареєструвала військову частину на території окупованої Запорізької АЕС Представниця ООН: Понад 95% українських військовополонених зазнали тортур у Росії » Літак, гелікоптер і 1140 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1140 військових. Українські бійці знищили ворожий літак і вертоліт Про це 8 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 587 510 (+1140) осіб,

танків ‒ 8431 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 332 (+9) од,

артилерійських систем – 16 487 (+36) од,

РСЗВ – 1142 (+4) од,

засоби ППО ‒ 914 (+4) од,

літаків – 366 (+1) од,

гелікоптерів – 327 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81),

крилаті ракети ‒ 2424 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2767 (+8) од.