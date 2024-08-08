Представниця ООН: Понад 95% українських військовополонених зазнали тортур у Росії

В ООН повідомили, що понад 95% українських військовополонених зазнали тортур у Росії. Водночас табори для полонених в Україні відповідають нормам гуманітарного права.

Про це в ефірі нідерландського телеканалу NOS заявила очільниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

«Полонені зазнають тортур під першого допиту. Їх б’ють металевими прутами та палицями, роздягають, жорстко б’ють електричним струмом. Це жахливо. Безумовно, це найгірше, що я бачила за 20 років своєї кар’єри під час відвідини полонених від імені ООН.

Таке сталося з більш ніж 95% українських військовополонених. Це прирівнюється до воєнного злочину», – заявила вона.

Белл також розповіла, що інформацію щодо перебування у полоні українських військовополонених найчастіше вони збирають під час розмов вже після їхнього повернення.