Українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області РФ Літак, гелікоптер і 1140 військових: втрати РФ за добу війни в Україні » РФ зареєструвала військову частину на території окупованої Запорізької АЕС У тимчасово окупованому Енергодарі зареєстровано військову частину Росгвардії з юридичною адресою, що співпадає з адресою Запорізької атомної електростанції Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані російського державного реєстру. Зазначається, що за адресою вул. Промислова, 133, де розташована Запорізька АЕС, 30 липня 2024 року була зареєстрована військова частина №6945. «Права засновника виконує Федеральна служба військ Національної гвардії РФ», — йдеться у витязі з реєстру. Так, на думку Центру журналістських розслідувань, Росія намагається легітимізувати перебування своїх військових на території станції