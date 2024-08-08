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РФ зареєструвала військову частину на території окупованої Запорізької АЕС

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані російського державного реєстру.

Зазначається, що за адресою вул. Промислова, 133, де розташована Запорізька АЕС, 30 липня 2024 року була зареєстрована військова частина №6945.

«Права засновника виконує Федеральна служба військ Національної гвардії РФ», — йдеться у витязі з реєстру.

Так, на думку Центру журналістських розслідувань, Росія намагається легітимізувати перебування своїх військових на території станції

8 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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