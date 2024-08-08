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Росіяни поцілили КАБами по школі на Сумщині: двоє загиблих, серед яких дитина

У четвер, 8 серпня російські війська завдали удару КАБами по селу Могриця Сумського району області, поцілили у сільську школу, в результаті чого загинули 22-річний хлопець і 6-річна дівчинка — голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, повідомляє «Інтерфакс-Україна»

«На жаль, у нас є загиблі. Буквально зараз після авіаційного нальоту по населеному пункту Могриця було завдано авіаційного удару КАБами, внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них одна дитина».

Артюх уточнив, що загиблі – брат і сестра, 22 і 6 років, які перебували на подвір’ї школи.

За його словами, окупанти скинули за добу 56 керованих авіабомб по населених пунктах чотирьох прикордонних районів Сумської області. У них є ще двоє поранених. Водночас Артюх не уточнив де саме.

8 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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