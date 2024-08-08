Тропический шторм «Дебби» обрушил ливни на несколько штатов США

Жители Южной Каролины оценивают ущерб от многодневных дождей, вызванных тропическим штормом «Дебби». Шторм, все еще движущийся над Атлантическим океаном, вызвал грозы на территории от Восточного побережья США до Великих озер.

В Южной Каролине населенные пункты к северо-востоку от Чарльстона столкнулись с масштабными наводнениями. Жительница Хьюджера Джин Тейлор рассказала Associated Press, что, ожидая затопления, еще на прошлой неделе начала выносить вещи из дома или поднимать их наверх. По ее словам, это уже четвертый раз за девять лет, когда вода проникает в ее дом.

Последствия шторма «Дебби» 7 августа 2024 года, в Пулере, штат Джорджия

«Прошлое научило нас, что для того, чтобы спасти все, нужно готовится к худшему. К сожалению, думаю, это произошло», – рассказала она.

Национальный центр по наблюдению за ураганами предупредил, что в отдельных районах может выпасть до 64 сантиметров осадков. Кроме того, Национальная метеорологическая служба сообщила о появлении четырех торнадо, связанных с «Дебби».

Последствия шторма «Дебби» 6 августа 2024 года, в Саванне, штат Джорджия.

В Джорджии вода прорвала по меньшей мере четыре дамбы, но сообщений о погибших не поступало. Более 75 человек были спасены из воды, и около 100 дорог были закрыты. Местные власти охарактеризовали наводнение как беспрецедентное.

«Дебби» оказал влияние и на район Великих озер, дожди вызвали сильные грозы в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. В некоторых районах Нью-Джерси менее чем за четыре часа выпало до 15 сантиметров осадков. Экстренные службы города Нью-Йорка предупредили о возможных ливневых паводках и использовали беспилотники для оповещения жителей. Сообщалось о многочисленных случаях спасения из воды в городе и его окрестностях.

В Огайо около 330 тысяч потребителей остались без электричества после сильных штормов, вызвавших два торнадо. Представители коммунальных служб заявили, что восстановление электроснабжения займет несколько дней из-за обширных разрушений.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер дал понять, что штат ожидает новых дождей и возможных наводнений, когда «Дебби» вновь выйдет на сушу.

Центр «Дебби» в среду находился над Атлантикой, примерно в 65 километрах от Чарльстона. Шторм впервые вышел на сушу во Флориде в понедельник как ураган первой категории.

Последствия шторма «Дебби» в Северном Чарльстоне, Южная Каролина, 6 августа 2024 года.

В Южной Каролине и Вирджинии объявлено чрезвычайное положение. В Мэриленде объявлено состояние повышенной готовности, которое позволяет координировать подготовку без объявления чрезвычайного положения.

По крайней мере шесть человек погибли в результате шторма, пять из них – в результате ДТП или из-за упавших деревьев. Шестым стал 48-летний житель Флориды, тело которого было обнаружено, после того как его парусная лодка, стоявшая на якоре, частично затонула.