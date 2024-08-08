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Українка Грушина-Акобія вийшла до чвертьфіналу Олімпіади-2024 у боротьбі

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Бронзова медалістка чемпіонату світу — 2023 розпочала виступ у Парижі поєдинком з вихованкою української боротьби Анастасією Лисак, яка виступає з Польщу та ставала третьою на ЧС-2022.

Грушина-Акобія невдало розпочала сутичку та поступалася після першого періоду з рахунком 5:9. Проте наприкінці поєдинку українка перехопила ініціативу та вирвала перемогу 16:13.

У 1/4 фіналу Аліна Грушина-Акобія зустрінеться з олімпійською чемпіонкою Ріо-2016 Хелен Маруліс зі США.

8 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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