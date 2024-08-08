Українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області РФ

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

«Підтверджено, що 7 серпня українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території».

В огляді зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що нібито українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.

Підтверджені на даний момент масштаби і місцезнаходження українського просування в Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

Дослівно: «Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення».

Ключові висновки ISW за 7 серпня: