В Україні суттєво зросла захворюваність на COVID-19

Про це він сказав журналістам 8 серпня, передає Укрінформ.

За словами Кузіна, попри зростання захворюваності карантинних обмежень не запроваджуватимуть.

«Українці стали хворіти у три рази більше, але по абсолютній кількості пацієнтів це відносно невеликі кількості, які зараз не дають підстав для запровадження обмежувальних заходів», — зазначив він.

За даними посадовця, впродовж липня було зареєстровано понад 8 тис. випадків захворювання на COVID-19, у червні — більше ніж 2 тис. випадків.

«Цей рівень не є достатнім або таким, який призводив би до введення якихось протиепідемічних заходів», — додав Кузін.

Він зауважив, що рівень захворюваності по регіонах залежить від щільності населення, і столиця є лідером за цим показником. Також високі показники захворюваності зафіксовано у Львівський та Івано-Франківській областях.

Кузін нагадав, що Україна має вдосталь омікрон-специфічної вакцини проти коронавірусу. Йдеться про понад 400 тис. доз препарату. У разі необхідності Україна може отримати більше через механізм COVAX.