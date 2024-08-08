В Україні запрацював застосунок «Армія+» для військових

В Україні запрацював мобільний застосунок «Армія+», завдяки якому військовослужбовці зможуть надсилати командирам електронні рапорти — журналістка «Української правди» з посиланням на виступи президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Дениса Шмигаля під час презентації застосунку

Пряма мова Зеленського: «Від сьогодні (8 серпня – УП) працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він із базової функції – це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде АрміяID (електронні посвідчення військових – УП) та опитування (бійців – УП), щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями».

Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на «застарілу і нікому непотрібну» бюрократію.

Президент підкреслив, що на наступних етапах розвитку «Армії+» у застосунку мають зʼявитися й інші функції, які допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби.

Зокрема, за його словами, у застосунку будуть курси та навчальні програми для бійців. Зеленський також додав, що в «Армії+» буде забезпечена надійна комунікація між воїнами – створені захищені чати.