Зеленський зустрівся у Києві з двопартійною делегацією Палати представників США

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що посадовці обговорювали посилення захисту України, зокрема ППО.

«Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти — це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру», — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили просуванню України на шляху євроатлантичної інтеграції, повідомили подробиці в Офісі президента.

Крім цього, президент наголосив на важливості отримання додаткових засобів ППО для ефективного захисту цивільного населення та критичної інфраструктури, а також на потребі в розширенні тренувальних місій для українських пілотів і техніків у США.

«Дякую американському суспільству за важливу допомогу Україні із самого початку цієї війни. Ми вдячні президенту Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та обом партіям. І ми високо цінуємо рішення Конгресу щодо підтримки нашої армії», — заявив Зеленський.