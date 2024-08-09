Боррель: Режим Лукашенка сприяв незаконній депортації українських дітей

Білоруський режим є співучасником незаконної агресивної війни Росії проти України, а також допомагає РФ викрадати українських дітей.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, яку поширила Європейська служба зовнішніх зв’язків у четвер, 8 серпня.

Заяву поширили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

Як зазначається, окрім політичної, військової та матеріально-технічної підтримки Росії, режим Олександра Лукашенка «сприяв незаконній депортації українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій України».

У доповіді також згадали, що білоруська влада продовжує «масштабну кампанію насильства і залякування власного народу». У в’язницях Білорусі перебувають приблизно 1400 політв’язнів, і це — лише мала частина тих, хто з 2020 року пройшов через пенітенціарну систему за політично вмотивованими справами. Лукашенко проводить тотальні репресії проти «білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ та журналістів, політичних опозиціонерів».

За все це ЄС запровадив кілька раундів санкцій проти режиму та його прихильників.

Як повідомлялося, за даними Єльського університету, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна заявляє, що понад 19 тис. українських дітей були депортовані та/або примусово переміщені.