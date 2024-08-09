Естонська розвідка: Військові дії в Курській області змусять РФ передислокувати війська

аступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, підполковник Янек Кессельманн вважає, що військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Росію передислокувати свої сили — «Європейська правда» з посиланням на ERR

Кессельманн відзначив, що, швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.

Також він зазначив, що, за відкритими даними, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.

«Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні», – сказав Кессельман.