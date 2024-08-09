Гарріс збільшила відрив від Трампа

Про це повідомило Reuters з посиланням на результати опитування Ipsos.

Опитування показало, що Гарріс збільшила свою перевагу над Трампом у порівнянні з дослідженням за 22 і 23 липня, у якому вона випереджала республіканця на 3%.

У загальнонаціональному опитуванні взяли участь 2045 американців, його проводили з 2 по 7 серпня. Так, 4% опитаних підтримали незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, порівняно з 10% у липні.

Серпневе опитування проводила компанія Ipsos незалежно від Reuters. Опитування, проведене онлайн, мало похибку близько 3 відсоткових пунктів.

В окремому опитуванні Ipsos виявилося, що Гарріс випереджає Трампа з 42% проти 40% у семи штатах: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсін.