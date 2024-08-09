Голова оборонного комітету Бундестагу побажав Україні удачі під Курськом

Очільник комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії Німеччини, вважає наступ нібито українських сил у Курській області Росії легітимним і таким, що може схилити Кремль до припинення війни проти України — Фабер у соцмережі X (Twitter), повідомляє «Європейська правда»

За словами Фабера, коли одна держава нападає на сусідню, її територія також перетворюється на зону бойових дій.

«Тому атака України в бік Курська є цілком легітимною і має військовий сенс. Вона змушує Росію вивести війська зі сходу», – вважає він.

Депутат Бундестагу додав, що ця операція, яку він приписує Україні, «показує російському населенню, що загарбницька війна їхнього диктатора зачіпає і їх, а не лише українців», тому в їхніх інтересах має бути припинення цієї війни.

«Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курськом. Що успішнішими вони будуть, то швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить. Це і тільки це може привести до переосмислення з боку агресора», – підсумував Фабер.