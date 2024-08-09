Прогноз погоди на вихідні 10–11 серпня: дощову суботу змінить сонячна неділя

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних в Україні буде типовою для серпня — з приємною нічною і вранішньою прохолодою та спекотними денними годинами. В суботу в багатьох регіонах пройдуть дощі, подекуди з грозами.

Погода в суботу 10 серпня

У суботу на півночі та заході країни очікується +24…+26 °С (уночі — +14…+16 °С), у центрі та на сході — +27…+29 °С (уночі — +15…+18 °С) ). Найвище стовпчики термометрів піднімуться на півдні та південному сході: в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях повітря прогріється до +31 °С (уночі — +18…+21 °С).

День буде переважно хмарним, короткочасні дощі з грозами пройдуть у Львівській, Волинській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, у всіх центральних та південних областях.

Погода в неділю 11 серпня

У неділю на більшій частині території України очікується комфортна температура повітря. Обійдеться без опадів.

У західних і північних областях середня денна температура становитиме +24…+26 °С (нічна — +14…+17 °С). У центрі та на сході термометри покажуть +26…+28 °С удень та +16…+18 °С уночі. Найспекотніше знову буде на півдні та в Запорізькій області — +29…+31 °С (уночі — +19…+21 °С).

Метеозалежним людям радимо уважніше поставитися до свого здоров’я: 11 серпня очікується геомагнітна буря рівня G1. Впоратися з нею допоможуть неквапливі прогулянки вранці та ввечері, трав’яні чаї та мінімізація стресових факторів.

Погода у понеділок 12 серпня

На всій території України погода на початку тижня буде без опадів, з мінливою хмарністю.

У західних, центральних, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях очікуються комфортні +24…+26 °С (уночі — +13…+15 °С). На півночі, а також у Луганській області буде трохи прохолодніше — +22…+24 °С (уночі — +13…+15 °С). На півдні країни та в Запорізької області стовпчики термометрів піднімуться до +27…+30 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо вранці 10 серпня над водоймами стелився туман, а трава була мокрою від роси, наші пращури готувалися до спекотного тижня. Дощі цього дня віщували прохолодну й ранню осінь, а сонячна погода — теплі дні аж до середини грудня.

Ясна ніч із 10 на 11 серпня вважалася провісницею багатого врожаю, особливо зернових культур. А ось ранковий густий туман цього дня обіцяв невеликий збір меду. Загалом, за погодою 11 серпня слов’яни робили висновок про те, якою вона буде в перший тиждень вересня.