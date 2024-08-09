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РФ ударила по супермаркету в Костянтинівці: 4 загиблих

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей», — написав лідер держави.

Станом на 13:16 будо відомо про 4 загиблих. Щонайменше 24 людини отримали поранення.

Крім цього, російський удар пошкодив відділення «Нової пошти», пишуть у пресслужбі.

«Співробітники живі. В одного з працівників контузія, його везуть до лікарні. Ми на зв’язку з колегами, аби надати всю необхідну підтримку та допомогу», — пишуть у компанії.

Удар по Костянтинівці

Фото: Нова поштаУдар по Костянтинівці

Фото: Нова пошта

Станом на 12:40 очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що у Костянтинівці внаслідок російського удару загинули дві людини. Кількість постраждалих виросла до 17. Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами Філашкіна, росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку — влучили у супермаркет. Внаслідок атаки, щонайменше 7 людей поранені, один з них перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

9 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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