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РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 588 540 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 8434 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 341 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16 536 (+49) од,
  • РСЗВ – 1142 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 916 (+2) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 325 (+32),
  • крилатих ракет ‒ 2424 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 371 (+86) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2769 (+2) од.
9 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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