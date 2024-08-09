ЗСУ вразили військовий аеродром «Липецьк», де базувалися МіГ-31 і Су-35, та знищили засоби ППО на ТОТ Донеччини Голова оборонного комітету Бундестагу побажав Україні удачі під Курськом » РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1030 військових. Українські сили також знищили 49 артилерійських систем і 32 БПЛА Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 588 540 (+1030) осіб,

танків ‒ 8434 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 341 (+9) од,

артилерійських систем – 16 536 (+49) од,

РСЗВ – 1142 (+0) од,

засобів ППО ‒ 916 (+2) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 327 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 325 (+32),

крилатих ракет ‒ 2424 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 371 (+86) од,

спеціальної техніки ‒ 2769 (+2) од.